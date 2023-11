Le week-end de danse (de Métive, Gonzo et le Carug) 13 Rue de la Mairie La Ferrière-en-Parthenay, 19 novembre 2023, La Ferrière-en-Parthenay.

La Ferrière-en-Parthenay,Deux-Sèvres

Programme:

Dimanche 19 novembre 2023

15H: Bal/crêpes

LES JEUNES POITEVINS MÈNENT LE BAL et les musiciens de passage. Noémie, Manuel, Héliote, Maude, Ambroise, Abel, Camil et Juliette ont assuré au Festival de bouche à oreille se sera l’occasion pour eux et pour nous de se revoir, sans oublier que les musiciens présents pourront participer au boeuf musical pour la danse.

Pendant tout le weekend – Exposition photos de Thomas Noble

Thomas Noble, avec lequel Chaï a eu la chance d’être sur la pochette dans cette même salle, nous fait le plaisir de profiter de son regard sur la musique et la danse traditionnelle au travers de ses clichés.

13 Rue de la Mairie Salle des fêtes

La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Program:

Sunday, November 19, 2023

3pm: Ball/crepes

YOUNG POITEVINS MAKE THE BALL and visiting musicians. Noémie, Manuel, Héliote, Maude, Ambroise, Abel, Camil and Juliette have made a name for themselves at the Festival by word of mouth, and this will be an opportunity for them and us to meet up again, not forgetting that the musicians present can join in the musical jam session for the dance.

All weekend long – Thomas Noble photo exhibition

Thomas Noble, with whom Chaï was lucky enough to be featured on the cover in this very hall, is pleased to share his vision of traditional music and dance through his photographs

El programa:

Domingo 19 de noviembre de 2023

15.00 h: Baile y tortitas

LOS JOVENES POITEVINS HACEN EL BAILE y los músicos visitantes. Noémie, Manuel, Héliote, Maude, Ambroise, Abel, Camil y Juliette han actuado en el Festival de boca en boca, y esta será la ocasión para ellos y para nosotros de reencontrarnos, sin olvidar que los músicos presentes podrán participar en la jam session musical del baile.

Todo el fin de semana: exposición fotográfica de Thomas Noble

Thomas Noble, con quien Chaï tuvo la suerte de aparecer en la portada de esta misma sala, tiene el placer de compartir su visión de la música y la danza tradicionales a través de sus fotografías

Programm:

Sonntag, 19. November 2023

15 Uhr: Ball/Pfannkuchen

DIE JUNGEN POSEVINER LEITEN DEN BALL und die Musiker auf der Durchreise. Noémie, Manuel, Héliote, Maude, Ambroise, Abel, Camil und Juliette haben sich beim Festival von Mund zu Mund weiterentwickelt.

Das ganze Wochenende über – Fotoausstellung von Thomas Noble

Thomas Noble, mit dem Chaï das Glück hatte, auf dem Cover in diesem Saal zu erscheinen, gibt uns die Freude, seinen Blick auf die traditionelle Musik und den traditionellen Tanz durch seine Aufnahmen zu genießen

Mise à jour le 2023-10-31 par CC Parthenay Gâtine