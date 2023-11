Le week-end de danse (de Métive, Gonzo et le Carug) 13 Rue de la Mairie La Ferrière-en-Parthenay, 18 novembre 2023, La Ferrière-en-Parthenay.

La Ferrière-en-Parthenay,Deux-Sèvres

Programme:

Samedi 18 novembre 2023 (On fête la sortie de l’album bal de Versus-Vs)

14H30 – 17H30: STAGE DE DANSES DE GASCOGNE avec Géraldine Constans Wallon & Maxence Camelin. Rondeaux, Congos, Branles du Béarn et autres sucreries sont au menu d’une passeuse de danses comme on les aime.

19H: REPAS SORTIE DU PANIER

21H: BAL

CAMILLE STIMBRE SOLO. Danseur hors pair et multi instrumentiste sa cadence vous portera naturellement à la danse.

OYUN DUO. Beh ces deux là ils s’aiment bien et cela s’entend… Ils font sonner leurs musiques de caractères. Double concentré de complicité musique danseur(euse) autour d’un répertoire poitevin. Julien Evain & Camille Jagueneau Bim !

VERSUS- Vs+. (Maxence Camelin & Benoit Guerbigny). Toujours dans l’esprit d’une juxtaposition des répertoires Poitou Vs Gascogne, armés de leur nouveau Cd, ils invitent Camille Stimbre.

Exposition photos de Thomas Noble.

13 Rue de la Mairie Salle des fêtes

La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Program:

Saturday, November 18, 2023 (We’re celebrating the release of the Versus-Vs ball album)

14H30 – 17H30: GASCOGNE DANCE WORKSHOP with Géraldine Constans Wallon & Maxence Camelin. Rondeaux, Congos, Branles du Béarn and other sweet treats are on the menu of a dancer as we like them.

7PM: FRESHLY-PICKED MEAL

9PM: BALL

CAMILLE STIMBRE SOLO. A peerless dancer and multi-instrumentalist, his cadence will naturally lead you to dance.

OYUN DUO. These two really like each other, and you can hear it? They make their music sound like characters. A double concentration of dancer-music complicity around a repertoire from the Poitou region. Julien Evain & Camille Jagueneau Bim!

VERSUS- Vs+. (Maxence Camelin & Benoit Guerbigny). Still in the spirit of juxtaposing Poitou Vs Gascogne repertoires, armed with their new Cd, they invite Camille Stimbre.

Thomas Noble photo exhibition

El programa:

Sábado 18 de noviembre de 2023 (para celebrar la salida del álbum Versus-Vs ball)

14H30 – 17H30: TALLER DE DANZA DE GASCOGNE con Géraldine Constans Wallon y Maxence Camelin. Rondeaux, Congos, Branles du Béarn y otras golosinas están en el menú con una profesora de baile tal y como nos gustan.

19.00 H: ALMUERZO PARA LLEVAR

21.00 H: BAILE

CAMILLE STIMBRE SOLO. Bailarín y multi-instrumentista excepcional, su cadencia le llevará naturalmente a bailar.

DÚO OYUN. Estos dos se gustan de verdad y se nota? Hacen que su música suene como personajes. Un doble concentrado de complicidad bailarín-música en torno a un repertorio de Poitou. Julien Evain & Camille Jagueneau ¡Bim!

VERSUS- Vs+. (Maxence Camelin & Benoit Guerbigny). Siguiendo con el espíritu de yuxtaponer los repertorios de Poitou y Gascuña, armados con su nuevo CD, invitan a Camille Stimbre.

Exposición fotográfica de Thomas Noble

Programm:

Samstag, 18. November 2023 (Wir feiern die Veröffentlichung des Albums « Bal » von Versus-Vs)

14.30 – 17.30 Uhr: GASCOGNE-TANZWORKSHOP mit Géraldine Constans Wallon & Maxence Camelin. Rondeaux, Congos, Branles du Béarn und andere Süßigkeiten stehen auf dem Menü einer Tanzvermittlerin, wie wir sie lieben.

19 UHR: ESSEN AUS DEM KORB

21 UHR: BALL

CAMILLE STIMBRE SOLO. Ein außergewöhnlicher Tänzer und Multiinstrumentalist, dessen Rhythmus Sie ganz natürlich zum Tanzen bringen wird.

OYUN DUO. Beh diese beiden mögen sich und das hört man Sie lassen ihre Musik nach Charakter klingen. Doppelte Konzentration auf die Komplizenschaft zwischen Musik und Tänzern rund um ein Repertoire aus dem Poitou. Julien Evain & Camille Jagueneau Bim!

VERSUS- Vs+. (Maxence Camelin & Benoit Guerbigny). Immer im Geiste einer Gegenüberstellung der Repertoires Poitou Vs Gascogne, bewaffnet mit ihrer neuen CD, laden sie Camille Stimbre ein.

Fotoausstellung von Thomas Noble

