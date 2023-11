Le week-end de danse (de Métive, Gonzo et le Carug) 13 Rue de la Mairie La Ferrière-en-Parthenay, 17 novembre 2023, La Ferrière-en-Parthenay.

Il y a un an, c’était le week-end de Chaï live à la Ferrière-en-Parthenay. Et bien on remet ça le week-end du 17, 18 et 19 novembre 2023 autour de la sortie de l’album Versus – Vs…

TARIFS: 12€ (tarif unique, 10€ en prévente) pour le vendredi ou le samedi. Gratuit le dimanche. – 16 ans gratuit.

Pass 3 jours 20€ (18€ en prévente). Stage de danse 10€.

Buvette sur place

Buvette sur place.

13 Rue de la Mairie Salle des fêtes

La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A year ago, it was the weekend of Chaï live at La Ferrière-en-Parthenay. Well, we’re doing it again on the weekend of November 17, 18 and 19, 2023, to celebrate the release of the album Versus – Vs…

RATES: 12? (single ticket, 10? in advance) for Friday or Saturday. Free on Sunday. – 16 years free.

3-day pass 20? (18? in advance). Dance workshop 10?

Refreshment bar on site

Refreshment bar on site

Hace un año, fue el fin de semana de Chaï live en La Ferrière-en-Parthenay. Pues bien, volvemos a hacerlo el fin de semana del 17, 18 y 19 de noviembre de 2023 para celebrar el lanzamiento del álbum Versus – Vs…

PRECIOS: 12 £ (entrada única, 10 £ anticipada) para el viernes o el sábado. Gratis el domingo. – 16 años gratis.

Abono 3 días 20? (18? anticipada). Taller de danza 10?

Bar en el recinto

Refrescos in situ

Vor einem Jahr war das Wochenende von Chaï live in La Ferrière-en-Parthenay. Am 17., 18. und 19. November 2023 wird das Album Versus – Vs…

PREISE: 12? (Einheitspreis, 10? im Vorverkauf) für Freitag oder Samstag. Kostenlos am Sonntag. – 16 Jahre gratis.

3-Tages-Pass 20? (18? im Vorverkauf). Tanzkurs 10 Euro.

Getränke vor Ort

Getränke vor Ort

