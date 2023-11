Le week-end de danse (de Métive, Gonzo et le Carug) 13 Rue de la Mairie La Ferrière-en-Parthenay, 17 novembre 2023, La Ferrière-en-Parthenay.

La Ferrière-en-Parthenay,Deux-Sèvres

Programme:

Vendredi 17 novembre 2023

21H : bal

DUO AZARE (Lucie Laigle – vielle à roue & Gabriel Chiapello – accordéon diatonique). Un bal énergique qui risque de faire vibrer le parquet.

NARAGONIA (Pascale Rubens & Toon Van Mierlo). Des plats musicaux succulents pour le plus grand plaisir des danseurs.

Exposition photos de Thomas Noble

Thomas Noble, avec lequel Chaï a eu la chance d’être sur la pochette dans cette même salle, nous fait le plaisir de profiter de son regard sur la musique et la danse traditionnelle au travers de ses clichés.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

13 Rue de la Mairie Salle des fêtes

La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Program:

Friday, November 17, 2023

9pm: ball

DUO AZARE (Lucie Laigle – hurdy-gurdy & Gabriel Chiapello – diatonic accordion). An energetic ball that’s sure to rock the floor.

NARAGONIA (Pascale Rubens & Toon Van Mierlo). Succulent musical dishes to delight the dancers.

Thomas Noble photo exhibition

Thomas Noble, with whom Chaï had the good fortune to be featured on the cover in this very hall, gives us the pleasure of enjoying his vision of traditional music and dance through his photographs

El programa:

Viernes 17 de noviembre de 2023

21:00 h: Baile

DUO AZARE (Lucie Laigle – zanfona & Gabriel Chiapello – acordeón diatónico). Un baile enérgico que hará temblar la pista.

NARAGONIA (Pascale Rubens & Toon Van Mierlo). Deliciosos platos musicales para deleitar a los bailarines.

Exposición fotográfica de Thomas Noble

Thomas Noble, con quien Chaï tuvo la suerte de aparecer en portada en esta misma sala, nos brinda el placer de compartir su visión de la música y la danza tradicionales a través de sus fotografías

Programm:

Freitag, 17. November 2023

21 Uhr: Ball

DUO AZARE (Lucie Laigle – Drehleier & Gabriel Chiapello – diatonisches Akkordeon). Ein energiegeladener Ball, der das Parkett zum Beben bringen könnte.

NARAGONIA (Pascale Rubens & Toon Van Mierlo). Saftige musikalische Gerichte zur Freude der Tänzer.

Fotoausstellung von Thomas Noble

Thomas Noble, mit dem Chaï das Glück hatte, auf dem Cover im selben Saal zu sein, macht uns das Vergnügen, seinen Blick auf traditionelle Musik und Tanz durch seine Schnappschüsse zu genießen

Mise à jour le 2023-10-31 par CC Parthenay Gâtine