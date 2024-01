VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE 13 Rue de la Libération Jublains, dimanche 11 février 2024.

Jublains Mayenne

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 16:00:00

Monument emblématique et incontournable de Jublains, la forteresse est unique en son genre, fière de ses deux remparts successifs et de ses murs impressionnants !

Trois constructions se sont ici succédé dans le temps. Au centre, la plus ancienne devait servir d’entrepôt fortifié, pour stocker des marchandises de valeur. Un rempart de terre a ensuite été élevé pour la protéger. Enfin, une seconde enceinte construite en pierre a été édifiée tout autour, peut-être pour accueillir un camp militaire. Le guide vous conduit au cœur de cet ensemble qui domine les Coëvrons.

13 Rue de la Libération Musée archéologique départemental

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire musee.jublains@lamayenne.fr



