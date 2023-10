VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE 13 Rue de la Libération Jublains, 5 novembre 2023, Jublains.

Jublains,Mayenne

Monument emblématique et incontournable de Jublains, la forteresse est unique en son genre, fière de ses deux remparts successifs et de ses murs impressionnants !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 16:00:00. EUR.

13 Rue de la Libération Musée archéologique départemental

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire



An emblematic and unmissable monument in Jublains, the fortress is unique in its kind, proud of its two successive ramparts and its impressive walls!

Monumento emblemático e ineludible de Jublains, la fortaleza es única en su género, ¡orgullosa de sus dos murallas sucesivas y de sus impresionantes muros!

Die Festung ist das Wahrzeichen und unumgängliche Monument von Jublains. Sie ist einzigartig in ihrer Art und stolz auf ihre zwei aufeinanderfolgenden Festungswälle und ihre beeindruckenden Mauern!

