VISITES GUIDÉES DU CHANTIER DE LA FOUILLE PROGRAMMÉE 13 rue de la Libération Jublains, 1 novembre 2023, Jublains.

Jublains,Mayenne

Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses de la recherche archéologique..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 11:30:00. EUR.

13 rue de la Libération Musée archéologique départemental

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire



Whether you’re a history buff or just curious, come and take a behind-the-scenes look at archaeological research.

Tanto si es un aficionado a la historia como un simple curioso, venga a conocer entre bastidores la investigación arqueológica.

Geschichtsinteressierte oder einfach nur Neugierige können hier einen Blick hinter die Kulissen der archäologischen Forschung werfen.

Mise à jour le 2023-10-20 par eSPRIT Pays de la Loire