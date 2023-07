CLUED’AU CHANTIER 13 Rue de la Libération Jublains, 12 juillet 2023, Jublains.

Jublains,Mayenne

Considéré comme le plus grand et le meilleur témoignage de l’époque gallo-romaine du grand Ouest, Jublains vous invite à ouvrir le grand livre de l’histoire antique..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:00:00. EUR.

13 Rue de la Libération Musée Archéologique de Jublains

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire



Considered as the biggest and the best testimony of the Gallo-Roman period in the West, Jublains invites you to open the great book of ancient history.

Considerado el mayor y mejor testimonio de la época galo-romana en el oeste de Francia, Jublains le invita a abrir el gran libro de la historia antigua.

Jublains gilt als das größte und beste Zeugnis der gallo-römischen Epoche im Westen und lädt Sie ein, das große Buch der antiken Geschichte aufzuschlagen.

