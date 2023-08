Championnat Motoball 13 Rue de la Jeunesse Neuville-de-Poitou, 2 septembre 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

L’équipe Neuvilloise joue à domicile pour ce championnat de motoball.

Neuville 2 affronte Vitry-le-François à 16h30, puis à 19h30, Neuville joue contre Carpentras.

Avec un billet, c’est deux matchs !.

13 Rue de la Jeunesse

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Neuville team is playing at home for this motoball championship.

Neuville 2 takes on Vitry-le-François at 4.30pm, then at 7.30pm, Neuville plays Carpentras.

One ticket means two matches!

El equipo Neuville juega en casa en este campeonato de motoball.

El Neuville 2 se enfrenta al Vitry-le-François a las 16:30 y, a continuación, a las 19:30, el Neuville juega contra el Carpentras.

Una entrada para dos partidos

Das Team aus Neuville spielt bei dieser Motoball-Meisterschaft zu Hause.

Neuville 2 tritt um 16:30 Uhr gegen Vitry-le-François an. Um 19:30 Uhr spielt Neuville dann gegen Carpentras.

Mit einem Ticket sind es zwei Spiele!

