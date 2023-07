Visite ludique en famille à La Citadelle 13 rue de la Halle, Lille Lille, 31 juillet 2023, Lille.

Visite ludique en famille à La Citadelle Lundi 31 juillet, 10h00 13 rue de la Halle, Lille gratuit, sur inscription obligatoire

Accompagnés par une médiatrice du Service Ville d’Art et d’Histoire, petits et grands seront invités à parcourir la Citadelle Vauban de Lille. A l’aide d’un livret ludique faits de petits jeux et de petites pratiques simples d’arts plastiques, vous apprenez, de manière décontractée, à mieux appréhender ce lieu emblématique de la ville notamment son histoire, son architecture et son patrimoine.

NB : Cette visite est destinée aux 6-10 ans accompagnés d’un adulte, priorité aux habitants du Vieux-Lille.

Date et horaires de la sortie : Le lundi 31 juillet de 10h à 11h30

Gratuit et sur inscription obligatoire auprès de la Mairie de quartier du Vieux-Lille au 07 87 22 29 17 ou sur place au 13 rue de la Halle dans le Vieux-Lille

13 rue de la Halle, Lille 13 rue de la Halle, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord 07.87.22.29.17

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T11:30:00+02:00

Ville d’Art et d’Histoire – Lille.