Nord Sortie à Lille Aventure Nature 13 rue de la Halle, Lille Lille, 21 juillet 2023, Lille. Sortie à Lille Aventure Nature Vendredi 21 juillet, 13h30 13 rue de la Halle, Lille gratuit Votre Mairie du Vieux-Lille vous accompagne au village vacances « Lille Aventure Nature » situé avenue Butin, à côté de la piscine Max Dormoy le vendredi 21 juillet de 14h à 17h30.

De nombreuses animations vous attendent : la luge estivale, les tyroliennes, L’Accrolud, les trampolines, l’escalade, le mini-golf, les canoes ainsi que l’Espace petite enfance.

Egalement, sont programmés le 21 juillet des ateliers : Fabrication de Bee wraps à la cire d’abeille et aux huiles essentielles, création de bombes de graines, parcours de motricité, initiation au rugby, pot en terre avec décoration florale. Sortie gratuite sur inscription obligatoire au 07 87 22 29 17 ou par mail vperus@mairie-lille.fr dans la limite des places disponibles, priorité aux habitants du Vieux-Lille. Départ de la Mairie de quartier à 13h30. 13 rue de la Halle, Lille 13 rue de la Halle, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord [{« type »: « phone », « value »: « 07.87.22.29.17 »}] [{« link »: « mailto:vperus@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

