Janvier à la médiathèque de Neuville 13 Rue de la Cour Nivelle Neuville-de-Poitou, 10 janvier 2024, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10

fin : 2024-01-11

Bébé Bouquine le mercredi 10 janvier pour les enfants de 0 à 3 ans. A 9h30

Sur réservation, places limitées.

Jeudi 11 janvier à 18h30

Apéro-littéraire : » Les Mousquetaires du Non »

Venez rencontrer les auteurs Bruno Doucey, Maria Poblete, Elsa Solal et Murielle Szac

Dans le cadre de la résidence d’écrivain citoyens au collège Jean Rostand autour de la collection

« Ceux qui ont dit non »

Dédicaces et vente de livres sur place.

EUR.

13 Rue de la Cour Nivelle

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou