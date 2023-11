BARATHON DE NOËL – BÉZIERS 13 Rue de la Coquille Béziers, 30 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Bitcard vous propose un barathon spécial Noël. Au programme 7 bars vous attendent pour la soirée !

– Café des arts Béziers à 15h

– Barjoe Béziers à 16h30

– L’Expérience by Sylvain Pagès à 17h30

– Beer District Béziers à 18h30

– Ô Kraken Bézierss à 19h30

– O’Sully Irish Pub à 20h30

– L’Important Béziers à 21h30..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

13 Rue de la Coquille

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Bitcard is offering a special Christmas barathon. 7 bars await you for the evening!

– Café des arts Béziers at 3pm

– Barjoe Béziers at 4:30pm

– L’Expérience by Sylvain Pagès at 5:30pm

– Beer District Béziers at 6:30pm

– Ô Kraken Bézierss at 7:30pm

– O’Sully Irish Pub at 8:30pm

– L’Important Béziers at 9:30pm.

Bitcard organiza un baratón especial de Navidad. ¡7 bares te esperan por la noche!

– Café des arts Béziers a las 15 h

– Barjoe Béziers a las 16h30

– L’Expérience de Sylvain Pagès a las 17h30

– Beer District Béziers a las 18.30 h

– Ô Kraken Béziers a las 19.30 h

– O’Sully Irish Pub a las 20.30 h

– L’Important Béziers a las 21.30 h.

Bitcard bietet Ihnen einen speziellen Weihnachts-Barathon an. Auf dem Programm stehen 7 Bars, die den ganzen Abend auf Sie warten!

– Café des arts Béziers um 15 Uhr

– Barjoe Béziers um 16:30 Uhr

– L’Expérience by Sylvain Pagès um 17:30 Uhr

– Beer District Béziers um 18.30 Uhr

– Ô Kraken Bézierss um 19.30 Uhr

– O’Sully Irish Pub um 20:30 Uhr

– L’Important Béziers um 21.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE