La Locale – Exposition « Rêves de voyage » 13 Rue de la Boucherie Limoges, 22 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 22 septembre au 19 octobre à La Locale de 11H à 21H,

Venez découvrir l’exposition de peintures et de dessins « Rêves de voyage ». Le vernissage aura lieu le 22 septembre dès 19H.

Les gains de cette manifestation seront reversés à une famille de Marrakech.

Informations complémentaires auprès de Madame Jean Sylvie..

2023-09-22 fin : 2023-10-19 21:00:00. .

13 Rue de la Boucherie La Locale

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



September 22 to October 19 at La Locale, 11am to 9pm,

Come and discover the « Rêves de voyage » exhibition of paintings and drawings. The opening will take place on September 22 at 7pm.

Proceeds from this event will be donated to a family in Marrakech.

Further information from Madame Jean Sylvie.

Del 22 de septiembre al 19 de octubre en La Locale de 11.00 a 21.00 h,

Venga a descubrir la exposición de pinturas y dibujos « Sueños de viaje ». La inauguración tendrá lugar el 22 de septiembre a las 19.00 h.

Todos los beneficios de la exposición se donarán a una familia de Marrakech.

Más información en Madame Jean Sylvie.

Vom 22. September bis 19. Oktober in La Locale von 11H bis 21H,

Entdecken Sie die Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen « Rêves de voyage » (Reiseträume). Die Vernissage findet am 22. September ab 19 Uhr statt.

Der Erlös dieser Veranstaltung wird einer Familie in Marrakesch gespendet.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Jean Sylvie.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Limoges Métropole