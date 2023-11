Marché des Métiers d’art 13 rue de Bigorre Tarbes, 25 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées, AMA65, réunit une vingtaine d’artisans-créateurs pour ce marché au cours duquel des créations uniques, toutes fabriquées à la main de qualité professionnelle, seront exposées : céramique, accessoires textiles, reliure, bijoux, bois tourné, vitrail, gravure, luminaire, photographie, laine filée, sculpture…

Certains artisans partageront leur savoir-faire authentique au travers de démonstrations.

Horaires d’ouverture

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Buvette sur place

Organisé avec le concours du Tennis Club de la JS Odos.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

13 rue de Bigorre TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Association des Métiers d?Art des Hautes-Pyrénées, AMA65, is bringing together some twenty craftspeople for this market, during which unique creations, all handmade to professional standards, will be on display: ceramics, textile accessories, bookbinding, jewelry, turned wood, stained glass, engraving, lighting, photography, spun wool, sculpture?

A number of artisans will share their authentic know-how through demonstrations.

Opening hours

Saturday from 10am to 7pm and Sunday from 10am to 6pm

Refreshments on site

Organized with the support of the JS Odos Tennis Club

La Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées, AMA65, reúne a una veintena de artesanos en este mercado, en el que se expondrán creaciones únicas, hechas a mano con un nivel profesional: cerámica, accesorios textiles, encuadernación, joyería, madera torneada, vidrieras, grabado, iluminación, fotografía, hilado de lana, escultura?

Varios artesanos compartirán sus auténticas habilidades mediante demostraciones.

Horario de apertura

Sábado de 10.00 a 19.00 h. y domingo de 10.00 a 18.00 h

Refrescos in situ

Organizado con el apoyo del Club de Tenis JS Odos

Die Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées, AMA65, versammelt rund 20 Kunsthandwerker für diesen Markt, auf dem einzigartige Kreationen ausgestellt werden, die alle in professioneller Qualität handgefertigt sind: Keramik, textile Accessoires, Buchbinderei, Schmuck, gedrechseltes Holz, Glasmalerei, Gravuren, Leuchten, Fotografie, gesponnene Wolle, Skulpturen?

Einige Kunsthandwerker werden ihre authentischen Fertigkeiten in Vorführungen präsentieren.

Öffnungszeiten

Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Erfrischungsgetränke vor Ort

Organisiert mit der Unterstützung des Tennis Clubs der JS Odos

Mise à jour le 2023-11-08 par OT de Tarbes|CDT65