Attelages de la Nicollerie 13 rue d’Auville Carentan-les-Marais, 30 juin 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Promenades en carrioles sur un univers varié en amoureux ou en famille entre terre et mer. Possibilité de séjourner sur place sur une aire naturelle pour profiter de la variété du site..

13 rue d’Auville LES VEYS

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Carriage rides on a varied universe for lovers or families between land and sea. Possibility to stay on site in a natural area to enjoy the variety of the site.

Paseos en coche de caballos en un mundo variado entre la tierra y el mar para enamorados o familias. Posibilidad de alojarse en una zona natural para disfrutar de la variedad del lugar.

Spaziergänge mit Kutschen auf einer abwechslungsreichen Welt zu zweit oder mit der Familie zwischen Land und Meer. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort auf einem Naturareal zu übernachten, um von der Vielfalt des Ortes zu profitieren.

