Mondoubleau « La biodiversité aujourd’hui: réalité et enjeux » à Mondoubleau 13 Rue Creuse Mondoubleau, 7 octobre 2023, Mondoubleau. Mondoubleau,Loir-et-Cher Conférence par le Docteur Benoit Fontaine, Muséum Nationale d’Histoire Naturelle.

Samedi 2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 16:30:00. EUR.

13 Rue Creuse

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Lecture by Dr Benoit Fontaine, Muséum Nationale d'Histoire Naturelle Conferencia del Dr. Benoit Fontaine, Museo Nacional de Historia Natural Vortrag von Dr. Benoit Fontaine, Muséum Nationale d'Histoire Naturelle

