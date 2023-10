Opération « Vacances tarbaises sportives » pour les 6-11 ans 13 rue Clarac Tarbes, 23 octobre 2023, Tarbes.

Cette opération, proposée par le service des Sports de la Ville, vise à initier les jeunes de 6 à 11 ans à plusieurs activités sportives, dans un esprit de détente et de loisirs : roller (9-11 ans), judo, acrogym, tir à l’arc, flag rugby, basket, athlétisme, escrime, badminton et Kin-ball.

Deux stages de 3 jours chacun, encadrés par des éducateurs sportifs, sont mis en place pour les enfants des écoles primaires de Tarbes – CP à CM2.

A NOTER :

Nombre de places limité

Présence obligatoire pour la durée du stage (3 jours)

Possibilité de participer aux 2 stages

> STAGE 1 : Lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 octobre de 9h à 17h

Repas compris – prévoir le goûter

Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 18 octobre à 17h

> STAGE 2 : Lundi 30, mardi 31 octobre et jeudi 2 novembre de 9h à 17h

Repas compris – prévoir le goûter

Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 25 octobre à 17h

Infos & inscription > Voir document (bloc Coordonnées).

This operation, proposed by the town’s Sports Department, aims to introduce young people aged 6 to 11 to several sporting activities, in a spirit of relaxation and leisure: rollerblading (9-11 years), judo, acrogym, archery, flag rugby, basketball, athletics, fencing, badminton and kin-ball.

Two 3-day courses, supervised by sports educators, are organized for children from Tarbes elementary school (CP to CM2).

PLEASE NOTE:

Limited number of places

Attendance mandatory for the duration of the course (3 days)

Possibility of taking part in 2 courses

> COURSE 1: Monday October 23, Tuesday October 24 and Thursday October 26, 9am to 5pm

Meals included – please bring a snack

Registration open until Wednesday, October 18 at 5 p.m

> WORKSHOP 2: Monday October 30, Tuesday October 31 and Thursday November 2, 9am to 5pm

Meals included – please bring snacks

Registrations open until Wednesday, October 25 at 5 p.m

Info & registration > See document (Contact block)

Esta operación, organizada por el departamento de deportes de la ciudad, tiene por objeto iniciar a los jóvenes de 6 a 11 años en diversas actividades deportivas, en un espíritu de relajación y ocio: patinaje (9-11 años), judo, acrobacia, tiro con arco, rugby con banderas, baloncesto, atletismo, esgrima, bádminton y kin-ball.

Dos cursos de 3 días, supervisados por monitores deportivos, están disponibles para los niños de las escuelas primarias de Tarbes (CP a CM2).

ATENCIÓN :

Plazas limitadas

Asistencia obligatoria durante la duración del curso (3 días)

Posibilidad de participar en 2 cursos

> CURSO 1: lunes 23, martes 24 y jueves 26 de octubre de 9.00 a 17.00 horas

Comidas incluidas – se ruega traer un tentempié

Inscripciones abiertas hasta el miércoles 18 de octubre a las 17 h

> CURSO 2: lunes 30, martes 31 de octubre y jueves 2 de noviembre de 9:00 a 17:00 horas

Comidas incluidas – se ruega traer bocadillo

Inscripciones abiertas hasta el miércoles 25 de octubre a las 17.00 h

Información e inscripciones > Ver documento (Bloque de datos de contacto)

Diese von der Sportabteilung der Stadt angebotene Aktion zielt darauf ab, Jugendliche im Alter von 6 bis 11 Jahren in verschiedene sportliche Aktivitäten einzuführen, die der Entspannung und Freizeitgestaltung dienen: Inline-Skating (9-11 Jahre), Judo, Akrogym, Bogenschießen, Flag-Rugby, Basketball, Leichtathletik, Fechten, Badminton und Kin-ball.

Für die Kinder der Grundschulen von Tarbes – CP bis CM2 – werden zwei jeweils dreitägige, von Sportpädagogen betreute Praktika durchgeführt.

ZU BEACHTEN:

Begrenzte Anzahl von Plätzen

Anwesenheitspflicht für die Dauer des Praktikums (3 Tage)

Möglichkeit, an beiden Praktika teilzunehmen

> STAGE 1: Montag, 23., Dienstag, 24. und Donnerstag, 26. Oktober von 9.00 bis 17.00 Uhr

Mahlzeit inbegriffen – für einen Snack sorgen

Anmeldung bis Mittwoch, 18. Oktober, 17 Uhr möglich

> STAGE 2: Montag, 30., Dienstag, 31. Oktober und Donnerstag, 2. November von 9.00 bis 17.00 Uhr

Mahlzeit inbegriffen – für einen Snack sorgen

Anmeldungen sind bis Mittwoch, 25. Oktober, 17 Uhr möglich

Infos & Anmeldung > Siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

