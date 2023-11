Festival AlimenTerre 13 rue Carnot Gap, 7 novembre 2023, Gap.

Gap,Hautes-Alpes

Le Festival AlimenTerre est un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année..

2023-11-07 19:00:00 fin : 2023-11-07 19:30:00. .

13 rue Carnot 3 rue de Valserres

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The AlimenTerre Festival is an international event on sustainable food organized every year.

El Festival AlimenTerre es un acontecimiento internacional sobre alimentación sostenible y solidaria que se organiza cada año.

Das AlimenTerre Festival ist eine internationale Veranstaltung über nachhaltige und solidarische Ernährung, die jedes Jahr stattfindet.

