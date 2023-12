Concert Camille BazBaz et Crazy PP 13 Rue Bel Air Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 . Concert du duo Camille BazBaz et Crazy PP.

Organisé par Bar Ha Gwin. .

13 Rue Bel Air

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

