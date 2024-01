Spectacle musical As an Dans Trio 13 Rue Bel Air Plouguerneau, vendredi 12 janvier 2024.

Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12 21:30:00

Quoi de mieux pour démarrer l’année qu’un peu de poésie ?

Le #BarHaGwin vous offre le spectacle musical As en Dañs trio de la compagnie La Brodeuse de Nuit ! De la musique, du chant, de la danse… une jolie histoire délicieusement contée avec une belle harmonie musicale. De la douceur pour reprendre l’année … et si on en avait toutes et tous besoin ?

.

13 Rue Bel Air Bar Ha Gwin

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-08 par OT PAYS DES ABERS