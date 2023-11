Aqua winter party 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault, 15 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Vous aimez l’eau ? L’hiver ? La fête ? Alors l’Aqua Winter Party n’attend plus que vous !

Vendredi 15 décembre à la Piscine, vous profiterez d’une session d’Aqua Dance sur une playlist endiablée et jeux de lumières. Pour vous assurer un maximum de fun, La Piscine mettra également à disposition des bouées et tapis flottants pour transformer les bassins en terrains de jeux géants pour petits et grands. Et ce n’est pas tout ! Cette soirée inclut également de délicieuses collations à partager entre amis ou en famille..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

13 rue Aimé Rasseteau Centre aquatique La Piscine

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Do you like water? Winter? A party? Then the Aqua Winter Party is waiting for you!

On Friday, December 15 at La Piscine, you’ll enjoy an Aqua Dance session to a lively playlist and light show. To ensure maximum fun, La Piscine will also be providing floating buoys and mats to transform the pools into giant playgrounds for young and old alike. And that’s not all! The evening also includes delicious snacks to share with friends and family.

¿Te gusta el agua? ¿El invierno? ¿Y las fiestas? Entonces la Aqua Winter Party te está esperando

El viernes 15 de diciembre en La Piscine, podrá disfrutar de una sesión de Aqua Dance con una animada lista de reproducción y espectáculos de luces. Para divertirse al máximo, La Piscine también pondrá a su disposición boyas flotantes y colchonetas para convertir las piscinas en gigantescas zonas de juegos para grandes y pequeños. Y eso no es todo La velada también incluye deliciosos tentempiés para compartir con amigos y familiares.

Mögen Sie das Wasser? Den Winter? Und die Party? Dann wartet die Aqua Winter Party nur auf Sie!

Am Freitag, den 15. Dezember, werden Sie im Schwimmbad eine Aqua-Dance-Session zu einer wilden Playlist und Lichteffekten genießen. Um Ihnen ein Maximum an Spaß zu garantieren, wird La Piscine auch Schwimmreifen und Schwimmteppiche zur Verfügung stellen, um die Becken in riesige Spielplätze für Groß und Klein zu verwandeln. Und das ist noch nicht alles! Dieser Abend beinhaltet auch köstliche Snacks, die Sie mit Freunden oder der Familie teilen können.

Mise à jour le 2023-11-15 par ACAP