Soirée vin nouveau au Domaine Steiner 13 route du Vin Herrlisheim-près-Colmar, 29 septembre 2023, Herrlisheim-près-Colmar.

Herrlisheim-près-Colmar,Haut-Rhin

Les Vignerons Indépendants d’Alsace fêtent l’arrivée du Vin Nouveau.

Dégustation de planchettes de charcuteriez et de fromage locaux, accompagnées de vin nouveau et de pains spéciaux!.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

13 route du Vin

Herrlisheim-près-Colmar 68420 Haut-Rhin Grand Est



Les Vignerons Indépendants d?Alsace celebrate the arrival of Vin Nouveau.

Tasting of local charcuterie and cheese boards, accompanied by vin nouveau and special breads!

Los viticultores independientes de Alsacia celebran la llegada del Vin Nouveau.

¡Degustación de tablas de embutidos y quesos locales, acompañados de vino nuevo y panes especiales!

Die unabhängigen Winzer des Elsass feiern die Ankunft des Neuen Weins.

Verkostung von Wurst- und Käseplatten aus der Region, begleitet von neuem Wein und Spezialbrot!

