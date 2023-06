BARTAS BIKE 13 route du Moulin Hameau de Lenthéric Cabrerolles, 28 juin 2023, Cabrerolles.

Cabrerolles,Hérault

Des montagnes du Caroux aux plages de la Clape, un Moniteur-Guide Diplômé d’Etat spécialité perfectionnement sportif mention vélo tout terrain vous propose à travers ce moyen de locomotion de découvrir notre région avec ses bonnes adresses culinaires et ses lieux incontournables en famille, groupe d’amis ou en solo. Ouvert toute l’année..

13 route du Moulin

Hameau de Lenthéric

Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie



From the mountains of Caroux to the beaches of La Clape, a state-qualified instructor-guide specialising in sports development and mountain biking offers you the opportunity to discover our region with its culinary delights and places not to be missed, whether you are with your family, a group of friends or alone. Open all year round.

Desde las montañas de Caroux hasta las playas de La Clape, un monitor-guía diplomado por el Estado y especializado en el desarrollo deportivo y la bicicleta de montaña le ofrece la oportunidad de descubrir nuestra región con sus delicias culinarias y sus lugares ineludibles, ya sea en familia, con un grupo de amigos o solo. Abierto todo el año.

Von den Bergen des Caroux bis zu den Stränden der Clape bietet Ihnen ein staatlich geprüfter Fremdenführer (Moniteur-Guide Diplômé d’Etat) die Möglichkeit, unsere Region mit ihren guten kulinarischen Adressen und ihren unumgänglichen Orten mit der Familie, einer Gruppe von Freunden oder allein zu entdecken. Das ganze Jahr über geöffnet.

