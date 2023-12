CONCERT DE L’ORCHESTRE DES JEUNES DU VIGNOBLE 13, route des Dorices Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04 Concert des élèves de 5 écoles de musique du Vignoble.

L’Orchestre des jeunes du Vignoble rassemble les grands élèves des classes de vents et percussions de 5 écoles de musique du vignoble Nantais, Partition à 4, Artissimo, Sol en Vigne, École de musique intercommunale Sèvre et Loire, EMD Vertou. .

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

