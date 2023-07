ENCHAÎNEMENT DE DEUX SPECTACLES : TSEF ZON(E) & INFLUENCE – DANSE & JONGLAGE AU CHAMPILAMBART 13 Route des Dorices Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet ENCHAÎNEMENT DE DEUX SPECTACLES : TSEF ZON(E) & INFLUENCE – DANSE & JONGLAGE AU CHAMPILAMBART 13 Route des Dorices Vallet, 7 novembre 2023, Vallet. Vallet,Loire-Atlantique Enchaînement de ceux duos : Tsef Zon(e) & Influence – Danse & Jonglage – mardi 7 novembre 2023 à 20h30.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 21:30:00. EUR.

13 Route des Dorices

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Series of duets: Tsef Zon(e) & Influence – Dance & Juggling – Tuesday, November 7, 2023 at 8:30 PM Ciclo de duetos: Tsef Zon(e) & Influence – Danza y malabares – Martes 7 de noviembre de 2023 a las 20.30 h Verkettung dieser Duos: Tsef Zon(e) & Influence – Tanz & Jonglieren – Dienstag, 7. November 2023, 20:30 Uhr Mise à jour le 2023-07-04 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu 13 Route des Dorices Adresse 13 Route des Dorices Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 13 Route des Dorices Vallet

13 Route des Dorices Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/