Festi’Livre 9ème édition 13 Route des Calvados (Saint-Cyr-du-Ronceray) Valorbiquet, 5 novembre 2023, Valorbiquet.

Valorbiquet,Calvados

Cette huitième édition de ce Festival ouvert à tous et organisé par l’association Marque-Page, s’annonce variée! Rencontres d’auteurs, dédicaces, ventes de livres (neufs et occasion), animations pour enfants, spectacle de contes…

Salle des Fêtes de Saint-Cyr-du-Ronceray.

2023-11-05 14:30:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. .

13 Route des Calvados (Saint-Cyr-du-Ronceray) Salle des fêtes de St Cyr du Ronceray

Valorbiquet 14290 Calvados Normandie



This eighth edition of the Festival, which is open to all and organized by the Marque-Page association, promises to be full of variety! Meet the authors, book signings, book sales (new and second-hand), children?s activities, storytelling?

Saint-Cyr-du-Ronceray village hall

Esta octava edición del Festival, abierto a todos y organizado por la asociación Marque-Page, promete ser muy variada Encuentros con autores, firmas de libros, venta de libros (nuevos y de ocasión), animaciones infantiles, cuentacuentos..

Sala de Fiestas, Saint-Cyr-du-Ronceray

Die achte Ausgabe dieses Festivals, das für alle offen ist und von der Vereinigung Marque-Page organisiert wird, verspricht vielfältig zu werden! Autorentreffen, Signierstunden, Buchverkäufe (neue und gebrauchte Bücher), Kinderanimation, Märchenaufführungen?

Festsaal von Saint-Cyr-du-Ronceray

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité