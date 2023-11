MARCHÉ DE NOËL 13 route de la Verrerie Portieux, 8 décembre 2023, Portieux.

Portieux,Vosges

Venez nombreux au Marché de Noël organisé par l’Association de BELVAL. Vous y trouverez une multitude d’articles et d’objets de décoration fabriqués par les ateliers ainsi que les produits de la ferme (viande, oeufs et produits laitiers). Sur place n’hésitez pas à déguster le pain d’épices ainsi que le jus de pommes chaud…… Tout public

Vendredi 2023-12-08 09:00:00 fin : 2023-12-08 17:00:00. 0 EUR.

13 route de la Verrerie

Portieux 88330 Vosges Grand Est



Come one, come all to the Christmas Market organized by the BELVAL Association. You’ll find a multitude of articles and decorative objects made by the workshops, as well as farm products (meat, eggs and dairy products). And don’t forget to taste our gingerbread and hot apple juice…..

Vengan todos al Mercado de Navidad organizado por la Asociación BELVAL. Encontrarás multitud de artículos y objetos de decoración elaborados por los talleres, así como productos de la granja (carne, huevos y productos lácteos). Y no olvides probar el pan de jengibre y el zumo de manzana caliente…..

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt, der von der Association de BELVAL organisiert wird. Dort finden Sie eine Vielzahl von Artikeln und Dekorationsgegenständen, die in den Werkstätten hergestellt werden, sowie Produkte vom Bauernhof (Fleisch, Eier und Milchprodukte). Vor Ort zögern Sie nicht, Lebkuchen sowie heißen Apfelsaft zu probieren…..

