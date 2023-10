Récital de piano – Jodyline Gallavardin 13 Route de Honfleur Trouville-sur-Mer, 3 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

L’association Les Tocades ! Vous donne rendez-vous le 3 novembre pour un récital de piano !

Au sein d’un manoir historique dominant la mer, dans un salon de musique Art nouveau, laissez-vous transporter, entre autre, par La Valse de Maurice Ravel dans un arrangement du compositeur pour les salons de l’époque. Et à l’occasion de ce récital de piano, venez découvrir Jodyline Gallavardin, Prix de la Révélation musicale de l’année.

Par ailleurs, la propriétaire vous fera découvrir son travail en art plastique.

Infos pratiques :

Durée environ 1h30

Plein tarif : 20€

Tarif réduit (adhérent et moins de 15 ans) : 15€.

2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 . .

13 Route de Honfleur Manoir du Val Fleuri

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The association Les Tocades ! We look forward to seeing you on November 3 for a piano recital!

In a historic manor house overlooking the sea, in an Art Nouveau music salon, let yourself be transported by, among other things, Maurice Ravel’s La Valse, arranged by the composer for the salons of the period. And on the occasion of this piano recital, come and discover Jodyline Gallavardin, Musical Revelation of the Year.

The owner will also introduce you to her work in the visual arts.

Practical info :

Duration approx. 1h30

Full price: 20?

Reduced rate (members and under 15s): 15?

¡Les Tocades! ¡Te esperamos el 3 de noviembre para un recital de piano!

En un histórico palacete con vistas al mar, en un salón de música Art Nouveau, se dejará transportar por La Valse de Maurice Ravel, arreglada por el compositor para los salones de la época. Y para este recital de piano, venga a descubrir a Jodyline Gallavardin, ganadora del Premio Revelación Musical de este año.

La propietaria también le mostrará su trabajo en las artes plásticas.

Información práctica:

Duración: 1h30 aprox

Tarifa completa: 20 euros

Tarifa reducida (socios y menores de 15 años): 15?

Der Verein Les Tocades! Verabredet sich mit Ihnen am 3. November zu einem Klavierabend!

In einem historischen Herrenhaus mit Blick auf das Meer, in einem Musiksalon im Jugendstil, lassen Sie sich unter anderem von Maurice Ravels La Valse in einer Bearbeitung des Komponisten für die Salons der damaligen Zeit entführen. Und lernen Sie bei diesem Klavierabend Jodyline Gallavardin kennen, die mit dem Preis für die musikalische Entdeckung des Jahres ausgezeichnet wurde.

Darüber hinaus wird Ihnen die Besitzerin ihre Arbeit im Bereich der bildenden Kunst vorstellen.

Praktische Informationen :

Dauer ca. 1,5 Stunden

Voller Tarif: 20?

Ermäßigter Tarif (Mitglieder und unter 15 Jahren): 15?

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité