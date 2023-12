Visite de l’usine Labonal 13 route de Blienschwiller Dambach-la-Ville, 8 janvier 2024, Dambach-la-Ville.

Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 14:30:00

fin : 2024-12-15

Savez-vous comment sont fabriquées les chaussettes ? Non ? Profitez-en pour venir découvrir la production et toute la diversité des gammes Labonal !.

Labonal vous propose de découvrir ses ateliers gratuitement lors d’une visite d’1h dans notre usine. Appréhender le processus de fabrication d’une chaussette, à travers le choix du fil, les métiers à tricoter, le remaillage ou encore l’appairage…

Vous y verrez toutes les étapes avec des explications claires de chaque poste. Vous irez directement à la rencontre de nos salariés qui sont experts dans le domaine et maîtrisent parfaitement la conception de nos chaussettes made in France.

Notre magasin d’usine vous ouvre également ses portes et vous propose des chaussettes de qualité à prix usine !

Visite gratuite mais INSCRIPTION OBLIGATOIRE sous my.weezevent.com/visite-labonal : visibilté du planning en temps réel.

Limité à 20 personnes

