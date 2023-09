Visite de l’usine Labonal 13 route de Blienschwiller Dambach-la-Ville, 11 septembre 2023, Dambach-la-Ville.

Dambach-la-Ville,Bas-Rhin

Savez-vous comment sont fabriquées les chaussettes ? Non ? Profitez-en pour venir découvrir la production et toute la diversité des gammes Labonal !.

2023-09-11 fin : 2023-12-31 . EUR.

13 route de Blienschwiller

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est



Do you know how socks are made? No ? Take the opportunity to discover Labonal’s production and the diversity of its ranges!

¿Sabe cómo se hacen los calcetines? ¿No? Entonces ven a descubrir cómo se hacen y descubre la diversidad de las gamas de Labonal

Wissen Sie, wie Socken hergestellt werden? Nein? Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie vorbei, um die Produktion und die ganze Vielfalt der Labonal-Sortimente kennenzulernen!

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme du pays de Barr