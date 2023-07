Base de loisirs : Activité Tir à l’arc 13 Route d’Aixe Saint-Victurnien, 10 mai 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Découvrez de nouvelles activités sportives, encadrées par des professionnels, à la base de loisirs de Saint-Victurnien en bord de Vienne. Le tir à l’arc est à la fois ludique et exigeante, cette discipline renforcera votre précision, votre concentration, votre respiration… Un sport idéal pour vaincre son stress et apprendre à maîtriser ses émotions. La réservation est conseillée. Il faut se présenter 15 minutes avant le début de la séance..

2023-05-10 fin : 2023-05-10

13 Route d’Aixe Base de Loisirs

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover new sports activities, supervised by professionals, at the Saint-Victurnien leisure center on the banks of the Vienne river. Archery is both fun and demanding, a discipline that enhances your precision, concentration and breathing? An ideal sport for overcoming stress and learning to control your emotions. Reservations are recommended. Please arrive 15 minutes before the start of the session.

Descubra nuevas actividades deportivas, supervisadas por profesionales, en el centro de ocio de Saint-Victurnien, a orillas del río Vienne. El tiro con arco es a la vez divertido y exigente, una disciplina que mejorará su precisión, concentración y respiración.. Es el deporte ideal para superar el estrés y aprender a controlar las emociones. Se recomienda reservar. Se ruega llegar 15 minutos antes del inicio de la sesión.

Entdecken Sie neue sportliche Aktivitäten unter professioneller Anleitung auf dem Freizeitgelände von Saint-Victurnien am Ufer der Vienne. Bogenschießen macht Spaß und ist gleichzeitig anspruchsvoll. Diese Sportart fördert Ihre Präzision, Ihre Konzentration und Ihre Atmung? Ein idealer Sport, um Stress abzubauen und zu lernen, seine Emotionen zu beherrschen. Eine Reservierung ist ratsam. Sie müssen sich 15 Minuten vor Beginn der Sitzung einfinden.

