Base de loisirs : activité escalade 13 Route d’Aixe Saint-Victurnien, 10 mai 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Découvrez de nouvelles activités sportives, encadrées par des professionnels, à la base de loisirs de Saint-Victurnien en bord de Vienne, à 10 minutes de Saint-Junien. L’escalade : un mur d’escalade pour vous initier en toute sécurité à ce sport qui développe l’agilité, l’endurance, la force et la ténacité ! La réservation est conseillée. Il faut se présenter 15 minutes avant le début de la séance..

2023-05-10 fin : 2023-05-10 . EUR.

13 Route d’Aixe Base de Loisirs

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover new sports activities, supervised by professionals, at the Saint-Victurnien leisure center on the banks of the Vienne river, 10 minutes from Saint-Junien. Climbing: a climbing wall to safely introduce you to this sport that develops agility, endurance, strength and tenacity! Reservations are recommended. Please arrive 15 minutes before the start of the session.

Descubra nuevas actividades deportivas, dirigidas por profesionales, en el centro de ocio de Saint-Victurnien, a orillas del Vienne y a 10 minutos de Saint-Junien. Escalada: un rocódromo para iniciarse sin riesgos en este deporte que desarrolla la agilidad, la resistencia, la fuerza y la tenacidad Se recomienda reservar. Se ruega llegar 15 minutos antes del inicio de la sesión.

Entdecken Sie neue, professionell betreute Sportaktivitäten in der Freizeitanlage Saint-Victurnien am Ufer der Vienne, 10 Minuten von Saint-Junien entfernt. Klettern: An einer Kletterwand können Sie sich in aller Sicherheit in diesen Sport einführen lassen, der Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft und Zähigkeit fördert! Eine Reservierung ist ratsam. Sie müssen sich 15 Minuten vor Beginn der Sitzung einfinden.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Porte Océane du Limousin