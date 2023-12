CONCERT DE NOEL MAÎTRISE DE TOULOUSE 13 Place Saint-Sernin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse CONCERT DE NOEL MAÎTRISE DE TOULOUSE 13 Place Saint-Sernin Toulouse, 4 décembre 2023, Toulouse. Toulouse,Haute-Garonne Assistez à un concert de Noël traditionnel avec la Maîtrise de Toulouse (Conservatoire de Toulouse)..

13 Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT SERNIN

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Attend a traditional Christmas concert with the Maîtrise de Toulouse (Toulouse Conservatory). Asista a un concierto tradicional de Navidad con la Maîtrise de Toulouse (Conservatorio de Toulouse). Besuchen Sie ein traditionelles Weihnachtskonzert mit der Maîtrise de Toulouse (Konservatorium von Toulouse).

