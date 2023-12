CONCERT DE NOEL AVEC TOUS LES CHŒURS DE LA SCHOLA 13 Place Saint-Sernin Toulouse, 9 décembre 2023 20:00, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Les chœurs de la Schola Cantorum ont le plaisir de vous convier à leur traditionnel concert de Noël..

13 Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT SERNIN

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The choirs of the Schola Cantorum are pleased to invite you to their traditional Christmas concert.

Los coros de la Schola Cantorum tienen el placer de invitarle a su tradicional concierto de Navidad.

Die Chöre der Schola Cantorum freuen sich, Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert einzuladen.

