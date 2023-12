MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE 2.0 13 Place Henri Thomas Bruyères Catégories d’Évènement: Bruyères

Début : Vendredi 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 23:00:00 Spectacle organisé par l’association du Lycée Professionnel Jeanne d’Arc – Sécurité de Bruyères, dans le cadre du voyage scolaire à Honolulu, ville jumelée. Après avoir fait de nombreuses 1ères parties comme celles de Caroline Vigneaux, Artus, Olivier De Benoist, Bigard et bien d’autres encore, Mademoiselle Serge, vosgienne pure souche, part en tournée avec son 4e spectacle intitulé Gai Rire 2.0. De maman hystérique à prof d’EPS, de la maladie à l’ascension du Kilimandjaro en passant par une leçon d’écologie bien à elle, Mademoiselle Serge nous embarque dans un voyage où humour et joie triomphent de tout et nous prouve que le rire peut « gai rire » Attention dans ce spectacle soit vous riez, soit vous tombez amoureux d’elle…si vous tombez amoureux d’elle merci de lui faire savoir à la fin du spectacle, sinon ça risque de perturber sa performance!.

