Début : 2024-01-18 13:30:00

Artiste amoureux de Pézenas, ce grand passionné du vivant, de la nature, des mystères de toute matière, nous offre un Bestiaire fabuleux, enfantin, onirique, mythique.

René-François Grégogna s’est beaucoup baladé, de Hanoï à l’Ardèche, des voies de triage aux digues de la Méditerranée, dans des lieux, des temps, des univers si nombreux que seules ses œuvres en détiennent tous les secrets. On se souvient de la silhouette élégante, du sourire bienveillant de cet amoureux de Pézenas.

Ces créatures nous regardent, nous voient, nous invitent à entrer dans un monde étrange et familier qui sait parler le prodigieux langage des bêtes.

A découvrir absolument ! ouverture également les dimanches de 13h30 à 17h30 en présence des enfants de l’artiste.

VERNISSAGE LE 18 JANVIER 2024 – 18H .

13 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

