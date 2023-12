CONFÉRENCE DE SYLVIE ANDREUX 13 Place Emile Stein Épinal, 16 décembre 2023, Épinal.

Épinal Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 20:00:00

fin : 2023-12-16 23:00:00

Sylvie Andreux, psychothérapeute, auteure et conférencière a reçu l’Art de la Voie du Sentir© au contact du Nagual Luis Ansa, son créateur,durant des décennies. Au contact de la Voie du Sentir elle inaugure une

nouvelle thérapie : la Thérapie Sensitive© et participe à la création du

Collège International de la Thérapie Sensitive de Paris©.

Imprégnée de la connaissance de la tradition maya toltèque, elle propose à l’être humain

d’expérimenter dans sa vie ordinaire le contact avec la vie sensitive de son corps

et avec les mémoires qui le constituent. Un retour à soi aimant, enraciné dans l’éveil

volontaire de la sensation du corps..

5 EUR.

13 Place Emile Stein Hôtel Mercure

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par OT EPINAL ET SA REGION