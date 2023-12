MERCREDI DE LA LUDOTHÈQUE – SERVIAN 13 Place du Marché Servian, 10 janvier 2024 14:00, Servian.

Servian,Hérault

Tous les deuxièmes mercredis du mois, c’est Ludothèque ! Venez découvrir de nouveaux jeux et faire des parties XXL ! A partir de 8 ans.

2024-01-10 14:00:00 fin : 2024-01-10 16:00:00. .

13 Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Every second Wednesday of the month, it’s Ludothèque time! Come and discover new games and play XXL games! Ages 8 and up

Cada segundo miércoles de mes, ¡es la hora de la Ludoteca! ¡Ven a descubrir nuevos juegos y a jugar a los grandes! A partir de 8 años

Jeden zweiten Mittwoch im Monat ist Ludothek! Entdecken Sie neue Spiele und spielen Sie XXL-Partien! Ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE