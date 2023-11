ATELIER AQUARELLE DE NOËL POUR LES ADULTES – MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN 13 Place du Marché Servian, 16 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Françoise Blayrac vous propose un atelier aquarelle dans le thème de Noël. Cet atelier est réservé aux adultes.

Entrée libre, sur inscription..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

13 Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Françoise Blayrac offers a Christmas-themed watercolor workshop. This workshop is for adults only.

Free admission, with registration.

Françoise Blayrac propone un taller de acuarela de temática navideña. Este taller es sólo para adultos.

Entrada gratuita, previa inscripción.

Françoise Blayrac bietet Ihnen einen Aquarell-Workshop mit dem Thema Weihnachten an. Dieser Workshop ist nur für Erwachsene gedacht.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE