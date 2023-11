MERCREDI DE LA LUDOTHÈQUE – MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN 13 Place du Marché Servian, 13 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Tous les deuxièmes mercredis du mois, c’est ludothèque ! Venez découvrir de nouveaux jeux et faire des parties XXL !

Entrée libre, sur inscription. A partir de 6 ans..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

13 Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Every second Wednesday of the month, it’s toy library time! Come and discover new games and play XXL games!

Free admission, with registration. Ages 6 and up.

Cada segundo miércoles de mes, ¡es la hora de la ludoteca! Ven a descubrir nuevos juegos y ¡juega a lo grande!

Entrada gratuita, previa inscripción. Para niños a partir de 6 años.

Jeden zweiten Mittwoch im Monat ist Ludothek! Entdecken Sie neue Spiele und spielen Sie XXL-Partien!

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich. Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE