ATELIER CRÉATIF DE NOËL – MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN 13 Place du Marché Servian, 6 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Venez créer une petite décoration pour Noël que vous pourrez ensuite ramener chez vous.

Sur inscription, atelier à partir de 6 ans. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés..

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

13 Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Come and create a little Christmas decoration to take home.

Registration required, ages 6 and up. Children under 7 must be accompanied.

Ven y crea una pequeña decoración navideña para llevarte a casa.

Inscripción obligatoria, a partir de 6 años. Los menores de 7 años deben ir acompañados.

Komm und kreiere eine kleine Dekoration für Weihnachten, die du dann mit nach Hause nehmen kannst.

Nach Anmeldung, Workshop für Kinder ab 6 Jahren. Kinder unter 7 Jahren müssen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE