ATELIER CRÉATIF DE NOËL POUR ADULTES – MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN 13 Place du Marché Servian, 2 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Participez à l’atelier ornements de Noël en feutrine dans une ambiance conviviale et repartez chez vous avec votre création.

Sur inscription..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

13 Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



Take part in our felted Christmas ornaments workshop in a friendly atmosphere, and go home with your own creation.

Registration required.

Participe en el taller de adornos navideños de fieltro en un ambiente agradable y vuelva a casa con su creación.

Inscripción obligatoria.

Nehmen Sie in einer gemütlichen Atmosphäre am Workshop Weihnachtsschmuck aus Filz teil und gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE