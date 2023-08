MATCH DE TAMBOURIN NATIONALE 2 – GIGNAC 13 Place du Jeu de Ballon Gignac, 19 août 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Matchs de tambourin nationale 2 :

19 Août : Gignac contre Poussan

26 Août : Gignac contre Vendémian

02 Septembre : Gignac contre Cazouls d’Hérault.

2023-08-19 fin : 2023-08-19

13 Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie



National 2 tambourine matches:

august 19: Gignac vs Poussan

august 26: Gignac vs Vendémian

september 02: Gignac vs Cazouls d’Hérault

Nacional 2 partidos de pandereta:

19 de agosto: Gignac contra Poussan

26 de agosto : Gignac contra Vendémian

02 septiembre : Gignac contra Cazouls d’Hérault

Tamburin Spiele National 2 :

19. August: Gignac gegen Poussan

26. August: Gignac gegen Vendémian

02. September: Gignac gegen Cazouls d’Hérault

