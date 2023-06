Conférence projection de Raymond Roucheyrolle sur l’histoire du Tour de France 13 place du Général de Gaulle Ribérac, 30 juin 2023, Ribérac.

Ribérac,Dordogne

Conférence projection de Raymond Roucheyrolle sur l’histoire du Tour de France, à la médiathèque municipale de Ribérac, , à ,

suivie d’un apéritif offert par la municipalité. Entrée gratuite.

Réservations conseillées, nombre de places limité..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

13 place du Général de Gaulle Médiathèque municipale

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lecture-projection by Raymond Roucheyrolle on the history of the Tour de France, at Ribérac’s médiathèque municipale, ???????? ?? ????, at ?????? ?? ????,

followed by an aperitif offered by the municipality. Free admission.

Reservations recommended, number of places limited.

Conferencia y proyección de Raymond Roucheyrolle sobre la historia del Tour de Francia, en la mediateca municipal de Ribérac, ???????? ?? ????, en ?????? ???,

seguido de un aperitivo ofrecido por el ayuntamiento. Entrada gratuita.

Se recomienda reservar, número de plazas limitado.

Vortragsvorführung von Raymond Roucheyrolle über die Geschichte der Tour de France, in der städtischen Mediathek von Ribérac, ???????? ?? ????, unter ?????? ????

gefolgt von einem Aperitif, der von der Stadtverwaltung angeboten wird. Der Eintritt ist frei.

Reservierungen werden empfohlen, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

