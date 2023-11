Visite guidée de la Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins, 7 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Visite guidée. Réservation conseillée, places limitées. Le billet d’entrée à la Maison Mantin donne le droit à la visite libre du musée Anne de Beaujeu attenant..

2023-11-07 fin : 2023-12-31 . .

13 place du Colonel Laussedat Maison Mantin

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour. Reservation recommended, limited places. The entrance ticket to the Maison Mantin gives the right to visit the adjoining Anne de Beaujeu museum.

Visita guiada. Se recomienda reservar, las plazas son limitadas. La entrada a la Maison Mantin da derecho a visitar el Museo Anne de Beaujeu adyacente.

Besuch mit Führung. Reservierung empfohlen, begrenzte Plätze. Die Eintrittskarte für das Maison Mantin berechtigt zum freien Besuch des angrenzenden Museums Anne de Beaujeu.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région