Maison Mantin « Les soirs d’été de Louis Mantin » 13 place du Colonel Laussedat Moulins, 19 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Profitez à la belle saison, d’une visite tardive de cette demeure bourgeoise, clôturée par un rafraîchissement offert sur la terrasse..

2023-07-19 18:00:00 fin : 2023-07-19 19:00:00. EUR.

13 place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a late visit of this bourgeois residence, closed by a refreshment offered on the terrace.

Disfrute de una visita nocturna a esta casa burguesa en los meses de verano, seguida de un refrigerio en la terraza.

Genießen Sie in der schönen Jahreszeit eine späte Besichtigung dieses bürgerlichen Wohnsitzes, die mit einer angebotenen Erfrischung auf der Terrasse abgeschlossen wird.

