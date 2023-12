Exposition « Arborescence » par Cindy Barbe 13 Place de Verdun Tarbes, 29 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29

fin : 2024-02-02

Ayant consacré une grande partie de ma vie à la coiffure, je n’ai jamais cessé de peindre pendant mon temps libre. C’est cette inclination artistique qui m’a finalement conduite à la découverte de l’art fluide, une approche qui allie des fonds fluides et des éléments abstraits pour donner naissance à des toiles éclatantes de vie et de mouvements.

J’essaie de défier les conventions de l’abstrait en apportant une touche personnelle qui éclaire mes créations.

J’étais critique envers le caractère souvent terne et mélancolique de l’art abstrait conventionnel et j’ai consacré du temps et de l’énergie à trouver une expression qui correspond à ma vision dynamique et à créer quelque chose de vivant et vibrant.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30

13 Place de Verdun TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



