Exposition « Abstrait » par Danielle DIDIER 13 Place de Verdun Tarbes, 1 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Intéressée par le dessin depuis mon enfance, c’est au cours de différents voyages et visites de musées que j’ai eu envie de peindre. J’ai commencé par l’aquarelle puis l’huile et ensuite l’acrylique sans oublier le pastel sec. Je m’inspire de photos prises. J’aime particulièrement jouer avec les couleurs, les mélanger ce qui m’a dernièrement amenée à me tourner vers le mouvement abstrait.

Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 (agence fermée le week-end).

Interested in drawing since childhood, it was during various trips and visits to museums that I became interested in painting. I started with watercolor, then oil and then acrylic, not forgetting dry pastel. I draw my inspiration from photographs. I particularly like to play with colors and mix them, which has recently led me to turn to the abstract movement.

Exhibition open Monday to Friday, 9am to 1pm and 2pm to 5:30pm (closed on weekends)

Desde niño me interesó el dibujo, y fue durante varios viajes y visitas a museos cuando me entraron ganas de pintar. Empecé con la acuarela, luego con el óleo y después con el acrílico, sin olvidar el pastel seco. Me inspiro en las fotografías. Me gusta especialmente jugar con los colores y mezclarlos, lo que me ha llevado recientemente a inclinarme por el movimiento abstracto.

Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.30 (agencia cerrada los fines de semana)

Seit meiner Kindheit interessiere ich mich für das Zeichnen. Auf verschiedenen Reisen und Museumsbesuchen habe ich Lust bekommen, zu malen. Ich begann mit Aquarell, dann mit Öl und später mit Acryl, ohne die trockene Pastellmalerei zu vergessen. Ich lasse mich von aufgenommenen Fotos inspirieren. Ich mag es besonders, mit Farben zu spielen und sie zu mischen, was mich in letzter Zeit dazu gebracht hat, mich der abstrakten Bewegung zuzuwenden.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet (am Wochenende ist die Agentur geschlossen)

