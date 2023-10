Exposition « Nos amis les animaux » par Michèle Pavageau 13 Place de Verdun Tarbes, 3 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Dans le théâtre de notre vie, les animaux nous surprennent dans leurs attitudes étonnement humaines. « Il ne leur manque plus que la parole ! » disent certains.

Il est parfois amusant de noter, sur un ou plusieurs traits, la ressemblance entre un chien et son maître.

De là à les mettre en scène, il n’y avait qu’un pas à franchir pour Michèle Pavageau, qui s’est inspirée de Pinterest.

« Cette petite collections de portraits, acteurs de la comédie humaine, a été une parenthèse ludique très agréable dans ma peinture… »

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30.

In the theater of our lives, animals surprise us with their surprisingly human attitudes. « All they need is the ability to speak! « some say.

It’s sometimes amusing to note the resemblance between a dog and its owner, on one or more traits.

It was only a short step from there to putting them on stage for Michèle Pavageau, who drew her inspiration from Pinterest.

« This little collection of portraits, actors in the human comedy, was a very pleasant playful interlude in my painting… »

> Exhibition open Monday to Friday, 9am to 1pm and 2pm to 5:30pm

En el teatro de nuestras vidas, los animales nos sorprenden con sus actitudes sorprendentemente humanas. « ¡Sólo les falta saber hablar! dicen algunos ».

A veces es divertido observar el parecido entre un perro y su dueño en uno o varios rasgos.

Michèle Pavageau se inspiró en Pinterest y decidió ponerlos en escena.

« Esta pequeña colección de retratos, actores de la comedia humana, fue un interludio lúdico muy agradable en mi pintura… »

> Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.30

Im Theater unseres Lebens überraschen uns die Tiere mit ihren erstaunlich menschlichen Haltungen. « Es fehlt ihnen nur noch die Sprache! « , sagen manche.

Manchmal ist es amüsant, in einem oder mehreren Merkmalen die Ähnlichkeit zwischen einem Hund und seinem Besitzer festzustellen.

Von da an war es für Michèle Pavageau, die sich von Pinterest inspirieren ließ, nur noch ein kleiner Schritt, um sie in Szene zu setzen.

« Diese kleine Sammlung von Porträts, Schauspieler der menschlichen Komödie, war eine sehr angenehme spielerische Klammer in meiner Malerei… »

> Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr zu besichtigen

